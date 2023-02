SERIE A – Sassuolo – Atalanta 1-0. Decide Laurienté

Il Sassuolo ha battuto 1-0 l’Atalanta nella 21a giornata di Serie A.

Al Mapei Stadium, Dea in dieci uomini espulso Maehle al 30′ per grave fallo di gioco. La superiortià numerica incampo e la voiglia dei neroverdi ha

Nel porimo tempo qualche occasione da gol non sono mancate per la squadra allenata da Dionisi . nella rirpesa , la giocata decisiva ha portato la firma di Laurienté che al 55′ accentrandosi dalla sinistra ha infilato l’angolino alle spalle di Musso. Matcht da dimenticare sotto l’aspetto sanzionatorio per la dDa che ha chiuso in nove per il rosso a Muriel nel recupero per proteste.

IL TABELLINO

SASSUOLO-ATALANTA 1-0

Sassuolo (4-3-3): Consigli ; Zortea , Erlic , Ruan , Rogerio (1′ st Marchizza ); Frattesi , Obiang (42′ st Harroui), Henrique (22′ st Bajrami ); Berardi , Defrel (32′ st Alvarez ), Laurienté (42′ st Thorstvedt). A disp.: Pegolo, Russo, Ferrari, Ceide, Lopez, D’andrea. All.: Dionisi

Atalanta (3-4-2-1): Musso ; Toloi , Djimsiti , Scalvini ; Hateboer (21′ st Pasalic ), De Roon , Koopmeiners , Maehle ; Ederson (32′ Ruggeri (34′ st Muriel ), Lookman (1′ st Boga ); Hojlund (21′ st Zapata ). A disp.: Sportiello, Rossi, Okoli, Demiral, Soppy. All.: Gasperini

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 10′ st Laurienté

Ammoniti: Laurienté, Defrel, Zortea, Thorstvedt (S); Scalvini (A)

Espulsi: 30′ Maehle (A) per grave fallo di gioco, 50′ st Muriel (A) per proteste