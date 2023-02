Napoli, Spalletti:”in questa gare la differenza la fa la testa giocatori”

Dopo la vittoria 3-0 contro lo Spezia , Luciano Spalletti ai microfoni Sky Sport:

a inizio gara mancavamo di fluidità ma, siamo risucitoi a creare spazi e superiorità numerica”.

” Kvara e Osimhen, hanno tanto estro e fantasia e noi abbiamo bisogno di lro. Sono loro che devono aprire le strade per poter entrare sulla trequarti”. Poi sulla Champions: “Ci sono dei momenti nella vita in cui si raggiungono dei risultati e poi si fanno delle riflessioni. O ci si accontenta o si prova a raddoppiare. Noi non abbiamo dubbi, abbiamo deciso di raddoppiare andando a giocarci tutte le gare cercando di vincere per i nostri tifosi”.