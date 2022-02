STAF Indoor di Berlino: Jacobs vince i 60 metri

Ottimo avvio di stagione per Il campione olimpico di Tokyo che aggiudica la gara con il tempo di 6″51’

Dopo più di sei mesi dalla straordinaria medaglia d’oro nei 100 metri olimpici a Tokyo 2020, Marcell Jacobs è tornato a correre in pista. Alla Mercedes Benz Arena di Berlino il campione azzurro si è cimentato nei 60 metri piani, distanza in cui è detentore del titolo europeo, e ha conquistato il primo posto in occasione degli ISTAF Indoor con il tempo 6″51 davanti all’ivoriano Arthur Cissé e al francese Jimmy Vicaut. Ottimo avvio di stagione.