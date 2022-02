Serie A: Roma-Genoa 0-0

Praticamente la Roma le ha provate tutte per aggiudicarsi il match contro il Genoa ma, finisce 0 a 0.

Nella 24.ma giornata di Serie A la squadra di Mourinho non va oltre lo 0-0 contro il Grifone

Nel primo tempo ritmi alti, tanto equilibrio e difese protagoniste. Nella ripresa i giallorossi aumentano la pressione, restano in superiorità numerica per l’espulsione di Ostigard (68′), ma non riescono a sbloccare il match. Al 91′ annullato col Var a Zaniolo (espulso poi al 95′).

IL TABELLINO

ROMA-GENOA 0-0

Roma (3-5-2): Rui Patricio ; Mancini , Smalling , Ibanez ; Karsdorp (26′ st Veretout ), Sergio Oliveira (11′ st Afena-Gyan ), Cristante , Mkhitaryan , Maitland-Niles (11′ st El Shaarawy ); Zaniolo , Abraham .

A disp.: Boer, Fuzato, Vina, Perez, Shomurodov, Kumbulla, Diawara, Bove, Zalewski. All.: Mourinho

Genoa (4-2-3-1): Sirigu ; Hefti , Vanheusden , Bani (46′ Ostigard ), Vasquez ; Sturaro , Badelj ; Ekuban (26′ st Melegoni ), Portanova (26′ st Maksimovic ), Yeboah (11′ st Amiri ); Destro (11′ st Piccoli ).

A disp.: Semper, Masiello, Gudmundsson, Calafiori, Frendrup, Kallon, Galdames. All.: Blessin

Arbitro: Abisso

Marcatori: –

Ammoniti: Mancini, Abraham (R); Vanheusden, Vasquez (G)

Espulsi: 23′ st Ostigard (G), 50′ st Zaniolo (R)