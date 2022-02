Serie A: Immobile-Milinkovic -Savic stendono la Fiorentina. Al Franchi: Fiorentina-lazio 0-3

Nel terzo anticipo della 24a giornata di Serie A, la Lazio batte 3-0 la Fiorentina

La Viola inizia bene , il neo acquisto Cabral di testa va vicinissimo al vantaggio poi la Lazio si assesta prendendo le giuste misure e si rende pericolosa in contropiede: Immobile e Pedro sfiorano il vantaggio.

Nella ripresa al 52′ la lazio passa in vantaggio cvon Milinkovic-Savic, l’assist di Zaccagni.. Al 70′ il raddoppio: Immobile sfrutta un lungo lancio di Luis Felipe evita Nastasic e s’invola in area , l’attaccante piazza la palla all’angolino sinistro del portiere Terracciano. Il tris è un’autorete di Biraghi dopo un’altra azione travolgente di Immobile.

IL TABELLINO

FIORENTINA-LAZIO 0-3

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura (31′ st Ikoné), Torreira, Duncan (14′ st Castrovilli); Callejon (14′ st Gonzalez), Cabral (31′ st Piatek), Sottil (43′ st Amrabat). A disp.: Dragowski, Martinez Quarta, Saponara, Maleh, Terzic, Kokorin, Igor. All.: Italiano

Lazio (4-3-3): Strakosha, Lazzari (24′ st Hysaj), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva (14′ st Cataldi), Luis Alberto (31′ st Basic).; Pedro (14′ st Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Jovane Cabral, Romero, Radu, Moro, Andre Anderson, Floriani. All.: Sarri

Arbitro: Orsato

Marcatori: 7′ st Milinkovic-Savic (L), 25′ st Immobile (L), 36′ st aut. Biraghi (F)

Ammoniti: Leiva (L), Pedro (L), Bonaventura (F), Torreira (F), Lazzari (l)

Espulsi: Al 40′ st Torreira per doppia ammonizione (gioco falloso e proteste)