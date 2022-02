Deborah Mayer annunciata nuova presidente della commissione Fia donne nella commissione motorsport

Deborah Mayer, una delle figure fondatrici di Iron Lynx Motorsport Lab e del progetto Iron Dames, succederà a Michèle Mouton come Presidente della FIA Women in Motorsport Commission (FIA WIM). L'appassionato pilota e imprenditore francese cercherà di guidare l'organizzazione in una nuova era di ulteriore inclusività per le donne nel motorsport in tutti i settori. La FIA ha fatto grandi passi avanti negli ultimi anni per migliorare la visibilità delle donne all'interno delle corse automobilistiche, incoraggiando tutte le età a competere ai massimi livelli. Con la sua passione per le corse e incoraggiando più talenti femminili nello sport, è parte integrante del suo desiderio di continuare a spingere la Women in Motorsport Commission nella giusta direzione, con la speranza non solo di far correre più donne, ma anche di ruoli in ingegneria, marketing e anche altri ruoli. Commentando oggi l'annuncio, Deborah Mayer ha dichiarato: “Sono onorata e molto orgogliosa di iniziare questo nuovo capitolo come presidente della Commissione FIA ​​Women in Motorsport. La mia passione per le corse e l'inclusività delle donne negli sport motoristici è qualcosa che mi è molto vicino e caro, e il mio desiderio di continuare i grandi progressi fatti all'interno della FIA negli ultimi anni è estremamente alto. “Michèle Mouton è stata la spina dorsale di questa commissione negli ultimi 12 anni e la sua ricca storia nelle corse la rende una figura così grande da tenere in considerazione soprattutto per me che sono francese, ma anche per qualsiasi donna che cerca di lasciare il segno nel motorsport. Ho delle ottime scarpe da riempire, ma è qualcosa per cui sono pronto. “Il talento non ha assolutamente nulla a che fare con il genere e darò il massimo per supportare attivamente tutte le donne negli sport motoristici non solo a livello di corse, ma anche in ogni settore delle corse, dal management all'ingegneria. È fondamentale ispirare la prossima generazione di giovani donne a inseguire e realizzare i propri sogni di competere ai massimi livelli con i migliori talenti del mondo, indipendentemente dal sesso. Darò tutto me stesso per questa causa e credo che con iniziative come FIA ​​WIM abbiamo i passi in atto per renderlo realtà”.

