Tra sport e solidarietà, nasce la Conegliano Run in Rosa: appuntamento il 5 marzo

Il Running Team di Maurizio Simonetti organizza la prima edizione di una corsa dedicata alle donne ma aperta anche agli uomini. Partenza e arrivo in via XX Settembre. Ricavato in beneficenza a Sogni Onlus e Nostra Famiglia. Iscrizioni già aperte+

Mancano due mesi esatti, ma il conto alla rovescia per la prima edizione della Conegliano Run in Rosa è già partito.

Domenica 5 marzo si correrà e si camminerà nel cuore di Conegliano, che avrà così la sua corsa in rosa. Un’occasione di divertimento, condivisione e solidarietà, organizzata dal Running Team Conegliano, società già attiva nella regia di diverse manifestazioni podistiche tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

“Conegliano Run in Rosa è una corsa dedicata a tutte le donne, ma la partecipazione sarà aperta anche agli uomini – spiega Maurizio Simonetti, presidente del Running Team Conegliano -. L’evento sostiene la campagna mondiale Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno e il ricavato, dedotti i costi organizzativi, sarà devoluto a Sogni Onlus e alla Nostra Famiglia di Conegliano”.

Patrocinata dal Comune di Conegliano e sotto l’egida di Aics, Conegliano Run in Rosa si svilupperà su due percorsi, di 5 e 9 chilometri. Partenza e arrivo saranno collocati nella centralissima via XX Settembre, i tracciati si svilupperanno sulle colline intorno alla città. La partecipazione sarà aperta anche agli appassionati del nordic walking e del fitwalking.

“Qualcuno correrà, molti cammineranno – continua Simonetti -. Sarà una grande festa aperta davvero a tutti, senza necessità di tesseramento o certificato medico. Si corre in rosa in molti centri della provincia: Conegliano ancora mancava. Siamo sicuri che la città risponderà alla grande”.

Le iscrizioni sono già aperte attraverso la piattaforma endu.net (www.endu.net/it/events/conegliano-run-in-rosa/entry), oppure effettuando un bonifico all’iban IT71R0890461621016000000841 e inviando la comunicazione dell’avvenuta iscrizione a mauri.simonetti@libero.it. La quota d’iscrizione è di 12 euro (8 per i bambini di età inferiore a 8 anni). Conegliano Run in Rosa è pronta per il gran debutto.

