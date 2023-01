Spezia , Gotti:” abbiamo perso due punti”

Luca Gotti ha commentato così il 2-2 del suo Spezia contro l’Atalanta

“Abbiamo perso due punti, sono arrabbiato, come è giusto che sia per come è andata la partita – ha detto a Dazn a fine gara -. La squadra mi è piaciuta di più nel secondo tempo, tolto l’ultimo quarto d’ora. Nel primo, sul 2-0, abbiamo portato troppo l’Atalanta vicino alla nostra area. Nella ripresa invece la squadra ha giocato con personalità. Sul possibile 3-0 ho pensato che potessimo portare a casa i tre punti, ma così non è stato”.