Lecce , Baroni:”gli ullati contro Umtiti e Banda? Mortificano noi in campo”

“Gli ululati razzisti mortificano sempre tutti:” Cos’ i ltecnico del Lecce Baroni , nelle sue dichiarazioni al termine del match vinto con merito contro la Lazio 2-1.

Ai microfoni Sky Sport , Baroni ha aggiunto a quanto accaduto allo stadio di Via del Mare, dove, dal settore ospiti, sono stati indirizzati dei ‘buuu’ nei confronti dei giocatori di colore, Banda e Umtiti, della squadra salentina. In particolare Umtiti ha dato l’impressione di essersela presa e sembra che, per questo, abbia anche pianto a fine partita.