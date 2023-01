Lecce , Baroni:”abbiamo giocato una grande gara”

I tecnico del lecce marco baroni , ai microfoni Sky Sport dopo la bella vittoria (2-1) contro la Lazio

“La sosta ci ha permesso di lavorare bene e in ytranquillità. Ottima è stata la prestazione contro la Lazio , abbiamo fatto veramente una grande partita. La Lazio ha speso molto nel primo tempo e nel secondo e’ andata in difficolta’ subendo il nostro ritmo”. “Siamo una squadra che si allena con l’obiettivo di aggredire l’avversario, nel primo tempo abbiamo subito la maggior qualita’ della Lazio, squadra a cui se lasci le giocate, se non porti pressione, ti mette in difficolta’. Poi abbiamo trovato fiducia e siamo venuti fuori tenendo i biancocelesti lontani dalla nostra porta”, ha aggiunto a Sky.