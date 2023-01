Con una nota la Lazio Lazio condanna i cori razzisti che si sono sentiti durante la partita Lecce-Lazio disputata ieri a ‘Via del Mare.

La Lazio anche oggi condanna chi si è reso protagonista di questo gesto deprecabile, vergognoso e anacronistico e offrirà come sempre la massima collaborazione alle autorità per individuare i responsabili. I tifosi della Lazio non sono razzisti e non possono essere associati a pochi individui che ledono gravemente l’immagine del club”, conclude la nota.