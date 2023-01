Inter , Inzaghi:”una vittoria che da una grande iniezione di fiducia”

Simone Inzaghi molto soddisfatto della prova dell’Inter con la capolista:

“Abbiamo vinto contro il Napoli imbattuto in campionato. Siamo in una buona striscia, e questo successo ci da una grande iniezione di fiducia, sono orgoglioso dei miei ragazzi perché in campo si sono aiutati, è stato un piacere vederli giocare. Una grande gara anche per il pubblico e per la società. C’era curiosità al rientro dopo tanti giorni di pausa ma ero sereno perché dal 2 dicembre ci eravamo allenati nel migliore dei modi”.