Cremonese , Alvini:”il risultato è ingiusto.Abbiamo giocato alla pari con la Juve”

Analisi convinta quella di Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Juventus.

“Non ho mai parlato di sfortuna, penso che sia un risultato ingiusto e non dà merito alla prestazione della squadra. Il risultato è ingiusto, però non posso dire altro. Avevamo bisogno di punti e alla fine rimaniamo penalizzati, la squadra ha fatto una prestazione straordinaria e meritavamo qualcosa in più. Mi dispiace per i miei ragazzi e per il pubblico, non parlo di sfortuna perché quella è un’altra cosa”.