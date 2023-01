Cmpionati Giovanili: si riparte dai playoff

Conclusa la pausa natalizia, nel weekend tornano in campo tutte le categorie giovanili e gli atleti di Coppa Italia. Turno di wild card per i Campionati U15, U18 e Coppa Italia, mentre in U12 si giocherà solo a Roma, con il Bowl del Girone A. Ecco il programma.

Nel weekend ripartono i Campionati Giovanili e la Coppa Italia con l’ultimo Bowl di stagione regolare per il Girone A della categoria Under 12 e con il primo turno di Playoff (Wild Card) per Under 15, Under 18 e Coppa Italia.

Tutte decisamente interessanti le sfide in programma, a cominciare dai più piccoli, che a Roma chiuderanno le “sorti” del Girone A, attualmente guidato da Vipers Modena (4-0) e Legio XIII Roma (3-1). Difficile che gli equilibri del girone cambino, con Daemons Cernusco e Warriors Bologna attualmente al terzo e quarto posto del ranking con uno score di 1-3 e 0-4, ma la missione, per tutti, è chiudere il Campionato a testa alta e ci aspettiamo, dunque, delle bellissime partite. Con questo Bowl si chiuderà infatti la stagione regolare e saranno le prime due di ogni girone a proseguire il cammino verso le finali di fine gennaio. Appuntamento al C.S. Aldobrandini di Via dei Romagnoli 565 a Roma, con il primo kick off fissato alle ore 13.30.

Come detto, tempo di Wild Card per le altre categorie, con il doppio impegno casalingo dei Guelfi Firenze, che sabato affronteranno al Guelfi Sport Center di Via del Perugino alle 15.00 i Vipers Modena nel Campionato U15, e alle 19.00 i Grizzlies Roma nel Campionato U18. Sabato sera, alle 20.00, all’Alfheim Field di Bologna, il programma si chiuderà con la sfida di Coppa Italia tra Warriors Bologna e Redskins Verona.

Domenica si comincerà alle 13.00 a Milano e Ferrara: big match tra Seamen Milano e Panthers Parma al Vigorelli per la categoria Under 15, e scontro tra le Aquile Ferrara (#3 del ranking) e la Legio XIII Roma (#6) in Coppa Italia. Alle 14.30, a Torino, i Giaguari U18 attendono i Warriors Bologna nell’ultimo appuntamento del weekend.

Il cammino che porterà le squadre allo Youth Bowl di Firenze del prossimo 28 e 29 gennaio comincia ora!

Programma ufficiale:

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 12

Domenica, 8 gennaio – C.S. Aldobrandini – Roma

h. 13.30 Warriors Bologna vs Vipers Modena

h. 14.50 Legio XIII Roma vs Daemons Cernusco

h. 16.10 Daemons Cernusco vs Warriors Bologna

h. 17.30 Vipers Modena vs Legio XIII Roma

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 15 (Wild Card)

Sabato, 7 gennaio

h. 15.00 Guelfi Firenze vs Vipers Modena

Domenica, 8 gennaio

h. 13.00 Seamen Milano vs Panthers Parma

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 18 Wild Card)

Sabato, 7 gennaio

h. 19.00 Guelfi Firenze vs Grizzlies Roma

Domenica, 8 gennaio

h. 14.30 Giaguari Torino vs Warriors Bologna

COPPA ITALIA (Wild Card)

Sabato, 7 gennaio

h. 20.00 Warriors Bologna vs Redskins Verona

Domenica, 8 gennaio

h. 13.00 Aquile Ferrara vs Legio XIII Roma

Risultati LIVE sulla web app federale Gameday, dove troverete anche gli eventuali link alle dirette streaming curate dalle squadre: https://gameday.fidaf.org/

Ph. Credits: @Giulio Busi