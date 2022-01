Oggi su la 7 in diretta in esclusiva in chiaro le due semifinali di Supercoppa Italiana calcio femminile

Alle 14.30 Milan-Roma. Alle 17.30 Juventus-Sassuolo. In studio Francesca Brienza e Antonio cabrini. Ospite Pierluigi pardo e Carolina Morace

Un pomeriggio di grande calcio, un evento da non perdere per tutti gli appassionati : saranno Milan – Roma (dallo stadio Domenico Francioni di Latina) e Juventus – Sassuolo (dal Benito Stirpe di Frosinone) le due semifinali della Supercoppa Italiana di calcio femminile in onda domani in diretta – e in esclusiva in chiaro – su La7, che anticipano la finalissima in programma sabato 8 gennaio, trasmessa sempre su La7.

Per le Final Four sarà allestito uno studio ad hoc condotto da Francesca Brienza (al via dalle ore 14.00) in compagnia di Antonio Cabrini, per le anticipazioni, le analisi, le curiosità e le interviste pre e post gare.

Tra gli ospiti il giornalista sportivo Pierluigi Pardo, mentre sarà trasmessa nel corso del pomeriggio una intervista a Carolina Morace, simbolo del calcio femminile italiano, ex allenatrice della Nazionale e vincitrice, da giocatrice, di ben 12 scudetti e una Supercoppa.

La telecronaca delle due partite sarà affidata alla collaudata coppia formata da Laura Gobbetti e Martina Angelini, con Cristina Fantoni che curerà gli interventi da bordocampo per Juventus – Sassuolo.