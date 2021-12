Spalletti: “mi da fastidio la sconfitta”

Luciano Spalletti , squalificato non ha evitato i microfoni dopo la sconfitta interna contro l’Atalanta.

“Mi dà fastidio la sconfitta. La squadra però ha fatto una bellissima gara. L’Atalanta ha vinto contro una squadra vera, siamo un gruppo credibile – ha spiegato il tecnico del Napoli -. C’è dispiacere perché potevamo fare meglio in alcuni dettagli e abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol. Il dubbio era di non essere all’altezza e invece lo siamo stati”. “Nell’atteggiamento di stasera ci trovo tante cose corrette e giuste – ha aggiunto -. Negli ultimi dieci minuti la squadra strameritava di fare gol. Io ho fatto i complimenti ai ragazzi stasera”.