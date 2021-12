Simone Inzaghi euforico dopo la vittoria dell’Olimpico. contro la Roma

“E’ una vittoria che dà autostima – ha detto – Ho la fortuna di allenare giocatori importanti. Ho fatto queste partite in emergenza ma nessuno se n’è accorto. Anche la Roma aveva tante assenze. Vediamo come sta Correa, avevo Lautaro che non stava benissimo, è un giocatore importante per noi e non mi andava di perderlo. Vediamo se recupera per martedì”.