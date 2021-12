Serie BKT, risultati 16^ giornata

Ieri l’anticipo Perugia-Vicenza1-0. Oggi pomeriggio altri 5 match serie cadetta.(foto, azione in area rossoverde di Ciano)

Frosinone -Ternana 1-1 finisce 1-1. Allo stadio Stirpe il Frosinonepartte bene e detta i tempi del gioco. Il vantaggio premia i canarini al , con Charpentier , bello il colpo di testa che supera iannarilli. Solo Al 26′ , la ternana si affaccia in area dei locali. Frosinone in dieci , espulsp Gatti per doppio giallo, la squadra allenata da Grosso per oltre 1 ora in inferiorità numerica. Nella rirpesa al 5′ , il pareggio di Pettinari , su corta respinta del portiere Ravaglia.

Irososverdi ci credono , alcune occasioni sventate dalla dufesa frusinate che sfrutta solo le veloci ripartenze. Dipo tre minuti di recupero l’arbitro Cosso (insufficiente la sua direzione), il diretteore di gara , al debutto in questa stagione , ha sorvolato spesso su chiari falli non sanzionati da una parte e dall’altra.

Lucarelli allenatore della Ternana a fine partita

RISULTATI SERIE B

Ore 14:00 Benevento-Pordenone 0-1

Ore 14:00 Cosenza-Cremonese 0-2

Ore 14:00 Crotone-Spal 0-2

Ore 14:00 Frosinone-Ternana 1-1

Ore 16:15 Lecce-Reggina

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 30

Pisa 29

Lecce 28

Benevento, Monza, Ascoli, Perugia 25

Frosinone 24

Cremonese 23

Cittadella, Reggina 22

Como, Ternana 21

Parma 18

Spal 17

Cosenza 15

Alessandria 14

Crotone 8

Vicenza, Pordenone 7