Serie A:L’Atalanta passa a Napoli 3-2

Nella 16.ma giornata di Serie A la squadra di Gasperini batte 3-2 gli uomini di Spalletti .

Al Maradona gara spettacolare , partenopei com mezza squadra fuori: Anguissa, Insigne,Osimhen Koulibaly.

Atalanta passa in vantaggio Malinovskyi al 7: Zapata protegge e serve l’accorrente ucraino che piazza la palla di piatto all’incrocio dei pali. Il Napoli pareggia con Zielinski al 40′, oil polacco calcia in porta . palomino respimge con il corpo sulla ribattuta il centrocampista partenopeo non sbaglia. Nella rirpesa , mertens realizza il 2 a 1: il belga parte bene ndalla propria metà campo e supera Demiral , solo davanti a Musso a giro fa centro.

L’Atalanta non ci sta e si catapulta in avanti , il pareggio di Demiral arriva al 66′, con un rito dal basso in alto su bella l’imbeccata di Ilicic. Il napoli è alle corde così Freuler (71′) sempre su assist di Ilicic ribalta il risultato.

Napoli chre scivola al terzo posto in classificaa+2 sui bergamasci al quatto posto.

IL TABELLINO

NAPOLI-ATALANTA 2-3

Napoli (3-4-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit (40′ st Politano), Lobotka (10′ st Demme), Zielinski, Mario Rui; Lozano (22′ st Petagna), Mertens (22′ st Ounas), Elmas.

A disp.: Meret, Marfella, Ghoulam, Manè. All.: Spalletti

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta (1′ st Hateboer), de Roon, Freuler, Maehle (37′ st Djimsiti); Pessina (10′ st Ilicic), Malinovskyi (29′ st Pasalic); Zapata (37′ st Muriel).

A disp.: Rossi, Sportiello, Koopmeiners, Pezzella, Scalvini, Miranchuk, Piccoli. All.: Gasperini

Arbitro: Mariani

Marcatori: 7′ Malinovskyi, 40′ st Zielinski (N), 2′ st Mertens (N), 21′ st Demiral (A), 26′ st Freuler (A)

Ammoniti: Rrahmani, Malcuit, (N); Malinovskyi, Pasalic, Djimsiti (A)