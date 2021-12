Serie A: Roma-Inter 0-3

L’Inter supera Olimpico la Roma 3-0 e tiene il passo scudetto del Milan.

Nerazzurri in vantaggio con Calhanoglu direttamente da corner beffa Rui Patricio (15′), poi serve al grande ex Dzeko il pallone del 2-0 (24′). Dumfries salva prima l’1-2 su Vina e al 39′ cala il tris con uno splendido tuffo di testa. Da segnalare l’infortunio a Correa , proiblema muscolare alla coscia sinistra , l’attaccante nerazzurro uscito in lacrime dal terreno di gioc

IL TABELLINO

ROMA-INTER 0-3

Roma (3-5-2): Rui Patricio ; Mancini , Smalling , Kumbulla (16′ st Bove ); Ibanez , Veretout (46′ st Volpato), Cristante , Mkhitaryan , Vina ; Zaniolo , Shomurodov . A disp.: Fuzato, Boer, Villar, Calafiori, Reynolds, Mayoral, Diawara, Darboe, Zalewski, Ndiaye. All.: Mourinho

Inter (3-5-2): Handanovic ; D’Ambrosio , Skriniar , Bastoni (31′ st Dimarco ); Dumfries , Barella (14′ st Vidal ), Brozovic , Calhanoglu (38′ st Sensi ), Perisic ; Dzeko (31′ st Vecino ), Correa (14′ st Sanchez ). A disp.: Cordaz, Radu, Gagliardini, Lautaro Martinez, Cortinovis, Zanotti, Carboni. All.: Inzaghi

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 15′ Calhanoglu (I), 24′ Dzeko (I), 39′ Dumfries (I)

Ammoniti: Ibanez (R), Barella (I), Mancini (R), Zaniolo (R)