Serie A: Milan – Salernitana 2-0

Il Milan batte la salernuitana 2-0 e si riprende la testa della classifica.

Tutto facile per i rossoneri che al 5′ Kessie passano in vantaggio su assit di leoa.. Al 18′ il raddoppio di ha infilato l’angolino sfruttando l’assist di Leao, poi al 18′ è arrivato il raddoppio di Saelemaekers con dedica all’infortunato Kjaer. Nella ripresa tante occasioni per il Milan, m senza andare in gol

IL TABELLINO

MILAN-SALERNITANA 2-0

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Florenzi , Tomori , Romagnoli , Hernandez (16′ st Ballo-Touré ); Kessie (34′ st Tonali), Bakayoko (1′ st Bennacer ); Saelemaekers, Diaz , Leao (1′ st Messias ); Pellegri (15′ Krunic ). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Conti, Kalulu, Gabbia, Maldini, Ibrahimovic. All.: Pioli

Salernitana (3-5-2): Belec ; Veseli , Gyomber , Bogdan ; Zortea (16′ st Kechrida), L. Coulibaly , Di Tacchio (1′ st Kastanos ), Schiavone , Ranieri (34′ st Jaroszynski ); Ribery (16′ st Bonazzoli ), Simy (16′ st Djuric ). A disp.: Fiorillo, Delli Carri, Obi, Capezzi, Vergani. All.: Colantuono

Arbitro: Giua

Marcatori: 5′ Kessie, 18′ Saelemaekers

Ammoniti: Bakayoko (M); Di Tacchio, Djuric (S)