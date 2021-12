Ippodromo Capannelle, oggi 4 dicembre – Trotto

A ppuntamento con il trotto all’Ippodromo delle Capannelle.

Saranno otto, e di qualità medio-alta, le corse del pomeriggio con il ricco clou, il Premio Giant Force, riservato a ottimi soggetti di 3 anni che si sfideranno sulla distanza del doppio chilometro in una prova ad inseguimento (otto al via di cui cinque allo start e tre inseguitori a 20 metri). Gli ospiti toscani Conan Op e Carlos Op possiedono entrambi buoni mezzi e potrebbero riuscire nell’impresa di recuperare la penalità ma dovranno esprimersi al meglio per andare a prendere coetanei di buon valore come Castaldinho e Cornaro Gas che appaiono i migliori tra i sei partenti al primo nastro. Certamente interessante anche il confronto per anziani di categoria C e D, il Premio Jorky, che ha in Very Joy il concorrente da battere per i sei avversari.Da seguire con sicuro interesse le due corse del convegno riservate ai giovanissimi della generazione 2019. Inizio alle 12.55, prossimo appuntamento con le corse al trotto fra sette giorni, sabato 11 dicembre.CLICCA QUI PER SCARICARE I FAVORITI DEL 04. 12 .2021

ph.: Domenico Savi