Gian Piero Gasperini raggiabnte dopo il successo di Napoli.

. “E’ un tormentone che continuano a dirci, un po’ per convinzione e un po’ per metterci pressione – ha detto -. Per lottare per lo scudetto dobbiamo posizionarci primi in classifica. Se dovesse succedere, potrò dirlo anche io. Al massimo in questi anni abbiamo toccato il secondo posto. L’obiettivo è arrivare in Champions”.