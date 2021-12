F1 , Gran Premio Arabia Saudita. Pole d Hamilton

Lewis Hamilton ha conquistato la pole del GP di Arabia Saudita, penultimo appuntamento del Mondiale.

Seconda piazza conquistatada i Bottas , terzo Verstappen l’olandese a muro nel finale.

Leclerc scatterà 4°, Sainz solo 15° dopo essere stato eliminato nel Q2 a causa di un testacoda che ha danneggiato la Ferrari. In Top-10 Giovinazzi con l’Alfa. Hamilton ha rischiato in regime di doppia bandiera gialla per l’impeding di Mazepin ,ma non è stato penalizzato.

Bottas

Vesratppen

Classifica Q3:

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 44 L. Hamilton (B) Mercedes / 1’27″511 23 2 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″111 1’27″622 24 3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″142 1’27″653 19 4 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″543 1’28″054 24 5 11 S. Perez (B) Red Bull +00″612 1’28″123 23 6 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00″614 1’28″125 26 7 4 L. Norris (B) McLaren +00″669 1’28″180 21 8 22 Y. Tsunoda (B) AlphaTauri +00″931 1’28″442 27 9 31 E. Ocon (B) Alpine +01″136 1’28″647 22 10 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +01″157 1’28″668 21