Da Porsche a Porsche – 40 anni di Motorsport

La Motorsport è solo il punto di arrivo della carriera professionale del preparatore, lombardo di origine e piemontese d’adozione, Gianni Bianchini. Una vita intera, la sua, dedicata alle automobili, una passione che è nata quando era un ragazzo in Val Camonica e che gli brucia dentro ancora oggi.

Da oltre cinquant’anni Gianni Bianchini si dedica alle auto da corsa, che siano da pista o da rally. L’amore per le quattro ruote lo porta a lavorare da Ennio Bonomelli a Brescia e poi in provincia di Novara alla Tam Auto di Peppino Zonca, prima di dare vita, sul finire degli anni ’70, alla sua officina, la Motorsport, che da sempre ha sede a Ponderano, centro alle porte di Biella, terra dove i motori sono di casa.

Bianchini ha raccolto in un’autobiografia intitolata “Da Porsche a Porsche” la sua storia cominciando il racconto da quando era un bambino intelligente e vivace per poi passare al servizio militare nella Folgore ed arrivare alle auto da corsa. Le tedesche, le Porsche, sono state il filo conduttore della sua carriera: da loro ha iniziato e con loro, dopo alcune stagioni con le invincibili Lancia 037 e Delta, lavora ancora oggi con lo stesso entusiasmo del primo giorno.

Nelle 194 pagine del libro, arricchite da numerose immagini a colori ed in bianco e nero alcune provenienti dall’album privato dell’autore, Bianchini racconta gioie memorabili e cocenti delusioni, regalandoci un “assaggio” degli anni d’oro delle corse. Avventure e corse in mezza Europa al servizio di grandi piloti come Piero Longhi, Arturo Merzario, Franco Uzzeni, Giorgio Schon, Graziano Rossi, Philippe Roux, Daniel Ducruet, Jorge Recalde, Giordano Perego, Freddy Oguey, Gino Pozzo, Mario Regis o il presidente dell’Aci Como Enrico Gelpi che ha accettato con entusiasmo di scrivere

la prefazione del volume.

“Da Porsche a Porsche” è già in distribuzione ed è ordinabile in libreria al costo di 33 euro, ma è anche disponibile su Amazon, nei book store e store on line.

la scheda

DA PORSCHE A PORSCHE

Autore: Gianni Bianchini

Copertina: morbida

Pagine: 198 pagine

Immagini: centinaia a colori e b/n

Formato: 23 x 14,5 cm

Editore: Gianni Bianchini

Prezzo: 33 euro

Peso: 130 grammi

ISBN: 9791220353281