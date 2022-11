Weekend ricco a Capannelle: Sabato 5 – trotto. Domenica 6 – galoppo con tre listed

SABATO 5 NOVEMBRE – TROTTO – foto Domenico Savi

Secondo appuntamento della settimana con le corse al trotto quello in programma sabato pomeriggio. Ancora sette le corse di un convegno al centro del quale figura un confronto sul miglio per i giovani puledri della leva 2020. In otto al via nel Premio Freddy con Ermanno Jet, veloce e dotato anche se alterno, ed Esteban Leone che si fanno preferire a East dei Greppi, Enorme Nap ed Esodo Jet. L’incerta e ben riuscita prova ad inseguimento sul doppio chilometro per anziani delle ultime tre categorie (settima corsa alle 16.40) ha raccolto dodici adesioni ed è stata selezionata come Seconda Tris del palinsesto ippico nazionale. Inizio alle 13.50. La prossima settimana previsto un solo convegno nella giornata di mercoledì 9 novembre.

DOMENICA 6 NOVEMBRE – GALOPPO Roma, sull’onda lunga del Champion Day, è di nuovo al centro della selezione italiana al galoppo. Il programma di questa domenica è di alto profilo con prima corsa in agenda alle 13.00 mentre l’ultima sarà in programma alle 16.40, per consentire a tutti gli spettatori di assistere anche al derby di calcio Roma-Lazio.

Tre listed, ovvero il Premio Rumon – Memorial Daniele Porcu sui 1500 metri per i due anni, quindi il Criterium Femminile, sempre sui 1500 ma per le due anni, infine il Premio Buontalenta – Memorial Giuseppe Valiani che conclude il circuito sul miglio per le femmine. Non basta perché il sontuoso pomeriggio romano offre anche un super HP sui 1200, il tradizionale e sempre spettacolare Premio Capannelle. Accanto a queste quattro corse una maiden probante sui 1800 e due handicap, uno dei quali riservato ai dilettanti. Quattro volte si correrà sulla pista grande, una in pista dritta e le altre due su quella all weather, con distanze dai 1200 fino ai 1800. Partiamo dal Rumon,

in programma come terza corsa alle 14,10. Chi sarà il vincitore della edizione 2022? In corsa un gruppo

di pretendenti composto da 5 ottimi due anni: in primis Wide Sea che dovrà affrontare The Blades oppure Tequila Picante in forma eccellente, ma non partono battuti Saputello e Silverbumbum. Grande attesa anche per il

Criterium Femminile sulla stessa distanza (quinta corsa alle 15.25). Sette le protagoniste al via, tra cui Estrosa, chiamata al confronto con Hey Honey e Holy Bell. Attenzione pure a Guyana, Leondina, Miss Maia e soprattutto Shavasana, per molti la favorita della corsa.

Le anziane invece saranno protagoniste del Buontalenta Giuseppe Valiani, quarta corsa alle 14.50. Per alcune potrebbe anche essere l’ultima sortita agonistica prima di andare “in razza”. Ben 11 le protagoniste al via, a garanzia di spettacolo assoluto. Amalaura, Beautiful Bay, Chipie di Irlanda,Deadline oppure Rose Secret, Sa Filunzana e Wite Lips, solo per citarne alcune, si annunciano come protagoniste, ma non mancano anche in questa giornata le ospiti graditissime, Lacuna e Adelisa.

Selezione importante nelle tre listed, ma anche nel Premio Capannelle, sesta corsa in programma alle ore 16.05, scelta anche come TQQ del giorno. 16 splendidi protagonisti al via che daranno vita ad un grande show: You Make Me Shever, Beautiful Mistake, You Are Beautiful, Mitrandir, Riviera, Checkmark e Puerto Princesa tra i favoriti ma ognuno dei cavalli in gara ha la sua ottima chance.

Non mancano i gentlemen e le amazzoni a conferma che Capannelle è sempre nel cuore del grande turf e lo sarà per tutto il mese di novembre, soprattutto in vista della superba giornata di domenica 20, con in programma il Roma Vecchia e il Nearco.

fot:o Domenico Savi