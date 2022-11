José Mourinho e la Roma un matrimonio che va avanti

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i Friedkin infatti starebbero già lavorando per blindare il tecnico portoghese ben oltre la scadenza del suo attuale contratto, nel 2023. Il club giallorosso – riporta la rosea – vorrebbe prolungare il contratto dello Special One per altre due stagioni e starebbe preparando quindi un’offerta per trattenerlo almeno fino al 2025.