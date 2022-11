Dopo la vittoria assoluta al Rally Internazionale Golfo dell’Asinara, la Porto Cervo Racing è pronta per la Cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo con cinque piloti

Ricco e intenso il calendario di impegni sportivi per la Porto Cervo Racing. La Scuderia presieduta da Mauro Atzei, dopo il successo assoluto al Rally Internazionale Golfo dell’Asinara (conquistato lo scorso fine settimana), sarà al via della Cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo con cinque piloti: Marco Satta, Igor Nonnis, Ennio Donato, Mario Murgia e Marco Canu. (Nella foto , Igor Nonnis)

Un successo dietro l’altro. Dopo l’ennesimo alloro conquistato lo scorso weekend alla 27esima edizione del Rally Internazionale Golfo dell’Asinara con Auro Siddi e Giuseppe Maccioni (Skoda Fabia R5) e, a distanza di un mese dall’organizzazione del 10° Rally Terra Sarda e 2° Rally Terra Sarda Storico, la scuderia presieduta da Mauro Atzei è pronta per un altro fine settimana con i motori accesi. Saranno cinque i portacolori della Porto Cervo Racing al via della 31esima edizione della Cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo in programma nel fine settimana.

Siddi-Maccioni al rally dell’Asinara su Skoda



I piloti Marco Satta (#5 Nova Proto Np 01), Igor Nonnis (#8 Osella PA21jrb), Ennio Donato (#9 Ford Escort Cosworth), Mario Murgia (#27 Mitsubishi Lancer Evo X) e Marco Canu (#28 Mitsubishi Lancer Evo IX) cercheranno di difendere i colori del Team e conquistare l’ambita e prestigiosa Coppa Scuderia, come avvenne in occasione della 30esima edizione della gara corsa nel 2019.

Ennio Donato



Il programma. La 31esima Cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo, 2° Trofeo del Parco Geominerario, Coppa Tore Carboni, Memorial Gianfranco Lai, prevede le verifiche sportive (dalle 15 alle 20) e tecniche (dalle 15.30 alle 20.30) venerdì 4 novembre presso il Centro Culturale in via Grazia Deledda (Iglesias).

Sabato, alle ore 10, sul percorso ricavato sulla SS126 dal Km 43,680 al Km 49,600, è prevista la partenza della prima manche per le prove ufficiali, a seguire, la seconda manche.

Domenica 6 novembre, la partenza di gara 1 è in programma alle ore 10, a seguire, gara 2. Le premiazioni si terranno nel pomeriggio (dalle ore 17) a Iglesias presso il Centro Culturale (Sala blu) di via Cattaneo (ingresso in via Grazia Deledda).

Mario Murgia – foto Aci Sport



Marco Satta (foto Aci Sport)