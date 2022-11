Conference League- risultati

Monaco e Manchester United nonostante le vittorie nell’ultima giornata di Conference League dovranno giocare i play off. Arsenal conquista il primo posto.

CONFERENCE LEAGUE: I RISULTATI DEI GIRONI



GRUPPO A

Basaksehir – Hearts 3-1

Marcatori: 4’ Ndayishimiye (B), 33’ Gürler (B), 64’ Özcan (B), 90’ Atkinson (H)

Basaksehir qualificato come primo, agli spareggi la Fiorentina.

GRUPPO B

Steaua Bucarest-West Ham 0-3

Marcatori: 40’ Fornals (W), 56’. Dawa (aut), 65’ Fornals (W)

Silkeborg-Anderlecht 0-2

Marcatori: 20’ Regaelov (A), 95’ Raman (A)

West Ham qualificato come primo, agli spareggi l’Anderlecht.

GRUPPO C

Lech Poznan-Villarreal 3-0

Marcatori: 27’ Velde (L), 51’ Skoras (L), 77’ Skoras (L)

Hapoel Beer Sheva-Austria Vienna 4-0

Marcatori: 30’ Yehezkel (H), 33’ Safuri (H), 63’ Shechter (H), 74’ Handl (aut)

Villatreal qualificato come primo, agli spareggi il Lech.

GRUPPO D

Partizan-Slovacko 1-1

Marcatori: 41’ Natcho (P), 73’ Tomic (S)

Colonia-Nizza 2-2

Marcatori: 40’Laborde (N), 43’ Brahimi (N), 48’Huseinbasic (C), 60’ Duda (C)

Nizza qualificato come primo, agli spareggi il Partizan.

GRUPPO E

AZ Alkmaar-Dnipro1 2-1

Marcatori: 8’ Odgard (A), 40’ Dobvyk (D), 87’ Pavlidis (A)

Apollon-Vaduz 1-0 Marcatoti: 32’ Roberge (A)

Az Alkmaar qualificato come primo, agli spareggi il Dnipro

GRUPPO F

Gent-Molde 4-0

Marcatori: 53’ Hjulsager (G), 62’ Godeau (G), 80’ Kums (G), 88’ rig. Kuipers (G)

Djurgarden-Shamrock 1-0

Marcatori: 19’ Eriksson (D) Djurgarden qualificato come primo, agli spareggi il Gent.

GRUPPO G

Slavia Praga-Sivasspor 1-1

Marcatori: 28’ rig. Gradel (S), 65’ aut. Goutas

Cluj-Ballkani 1-0

Marcatori: 17’ Boateng (C)

Sivasspor qualificato come primo, agli spareggi il Cluj.

GRUPPO H

Zalgiris-Slovan Bratislava 1-2

Marcatori: 15’ Cavric (S), 22’ Cavric (S), 47’ Kyeremeh (Z)

Pyunik-Basilea 1-2

Marcatori: 17’ Males (B), 30’ Kade (B), 72’ Juricic (P)

Slovan Bratislava qualificato come primo, agli spareggi il Basilea.