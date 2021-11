Jumping Verona: ecco i big in campo

Dopo la visita veterinaria e il warm-up di oggi, Jumping Verona 2021 entra nel vivo domani con le prime gare del CSI5*-W che domenica proporrà il suo momento più importante con il Longines FEI World Cup™ Grand Prix presented by Volkswagen (h. 1.40/1.60; 190.000 €), arrivato alla ventesima edizione nell’ambito di Fieracavalli. (nella foto Giuseppe Russo)







Ph. Jumping Verona/M. ph. : Proli



Il programma del CSI5*-W di domani avrà inizio alle ore 12:00 con il Premio n. 1 presented by Safe Riding (cat. a due fasi consecutive, h. 1,45; montepremi 5.000 €), per proseguire alle ore 15:00 con il Premio n. 2 presented by Banca Passadore (cat. a tempo, h. 1,50; 25.400 €) e concludersi alle ore 17.45 con il Premio n. 3 presented by Regione Siciliana (cat. mista; h. 155; 51.100 €).

Quella di Verona è la terza tappa della Western European League della Coppa del Mondo indoor di salto ostacoli: dopo le prime due, la classifica vede al comando l’olandese Kevin Jochems con 30 punti. Dei primi dieci nella graduatoria provvisoria, a Jumping Verona gareggeranno lo svizzero Martin Fuchs (attualmente secondo grazie alla vittoria di Lione), lo svedese Peder Fredricson, l’austriaco Max Kuhner, la britannica Holly Smith e i tedeschi Christian Kukuk e Daniel Deusser.

PRIMA GIORNATA DI GARE PER GRAN PREMIO FIERACAVALLI 123X123 E ITALIAN CHAMPIONS TOUR

Nella prima giornata di Jumping Verona hanno preso il via anche gli atti finali dei circuiti Gran Premio Fieracavalli 123×123 e Italian Champions Tour.

Primi a scendere in campo nel Pala Volkswagen (padiglione 8) sono stati i binomi in gara nelle tre categorie del Gran Premio Fieracavalli 123×123, manifestazione riservata a cavalieri e amazzoni selezionati attraverso un circuito di tappe distribuite su tutto il territorio nazionale. Le categorie sono di differenti difficoltà: la Bronze è riservata a Brevetto e 2º grado, la Silver a 1º grado e la Gold a 1º grado e 2º grado, con l’esclusione di cavalieri che abbiano partecipato nel 2021 a CSIO, CSI5* e campionati assoluti Senior o Young Riders. Davanti al pubblico di Verona, i successi sono andati a Giuseppe Russo (Qutur; 0 pen., 53”64) nella Bronze presented by Safe Riding (cat. a tempo, h. 1,15), Pierluigi Fresilli (Dylan Dog; 0 pen., 53”39) nella Silver presented by Antonio Carraro (cat. a tempo, h. 1,25) e infine a Luca Demaria (Wanessa Junior; 0 pen., 64”05) nella Gold presented by Goldspan (cat. a tempo, h. 1,35).







Subito grande agonismo anche nel Final Event by Fieracavalli della prima edizione di Italian Champions Tour nelle quali i team si sono affrontati in due categorie: Gentlemen Riders (h. 1,20) e Sport (h. 1,45) entrambe presented by Regione Siciliana Assessorato Sport e Turismo.

Nella gara Gentlemen Riders (cat. a tempo, h. 1,20) vittoria di Giulio Carpigiani (Athinia; 0 pen., 52”12), in quella Sport invece (cat. a tempo, h. 1,45) si è imposto Nico Lupino (Crossing Jordan; 0 pen., 65”70). Le classifiche a squadre hanno visto vincitrici Goldspan (Giulio Carpigiani, Athinia; Alberto Graziani, Indor GP; 0 pen., 107”75) nella categoria Gentlemen e AB Jumping (Alice Bertoli, Bolscoi di Vallerano; Antonio Campanelli, Cornet Rouge; 0 pen, 148”66) nella Sport.

JUMPING VERONA IN TV

Tutte le gare di Jumping Verona 2021 (CSI5*-W Longines FEI Jumping World Cup, Gran Premio Fieracavalli 123×123 e Italian Champions Tour), verranno trasmesse in diretta streaming sul sito Fieracavalli.it





Ph. Jumping Verona/S. Grasso



Su FEI.TV streaming previsto venerdì per il Premio n. 3 presented by Regione Siciliana (ore 17.45), sabato per il Piccolo Gran Premio presented by Selleria Equipe, premio n. 5 (ore 18:00) e diretta televisiva domenica per il Longines FEI Jumping World Cup™ Grand Prix presented by Volkswagen (ore 14.15).

Quest’ultima prova verrà proposta alle ore 20.30 integralmente su UnireSat (canale satellitare 220 di Sky).