Europa Legaue: Napoli , poker al Legia Varsavia

La serata dedicata del Napoli match contro il Lega Varsavia , quarto turno Europa League , ha visto la vittoria dei partenopei 1-4.

Il Napoli ha stravinto il suo match delle 18:30 riportandosi in vetta al proprio girone di Europa League. Polacchi in vantaggio per primi al 10′ con Emreli . Il napoli nonostante lo svantaggio è padrone della partita. L’asse di destra Di Lorenzo-Lozano funziona bene. I partenopei sfiorano il pareggio con Zielinski che gira di proma intenzione , la traversa salva Miszta. Si va al riposo con il Legia in vantaggio. Nella ripresa il Legia parte forte e Ribeiro centra il palo alla destra di meret. Risponde il Napoli che pareggia su calcio di rigore realizzato da Zielinski. Il raddoppio ancora su penalty trasformato da Mertens. Il tris arriva all’78’ con Lozano , su assist di petagna. Il poker arriva al 90′ con Ounas.

Il Tabellino

Legia Varsavia-Napoli 1-4

LEGIA VARSAVIA (3-4-1-1): Miszta, Johansson, Wieteska, Jedrzejczyk, Ribeiro, Josué, Slisz (25′ st Martins), Mladenovic, Kastrati (21′ st Muci), Emreli (34′ st Lopes), Luquinhas. All.: Golebiewski.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus, Anguissa, Demme (20′ st Lobotka), Lozano (37′ st Ounas), Zielinski (27′ st Mertens), Elmas (20′ st Politano), Petagna (37′ st Zanoli). All.: Spalletti.

Gol: 10’ Emreli (L), 50′ (rig.) Zielinski (N), 75′ (rig.) Mertens (N), 78′ Lozano (N), 90′ Ounas (N)

Ammoniti: Elmas, Jedrzejczyk, Josué per gioco scorretto; Miszta per comportamento non regolamentare.



