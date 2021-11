Champions League, risultati , marcatori e classifiche dopo il 4^ turno

Bicchiere mezzo pieno per le italiane impegnate in Champions league. Atalanta costretta al pareggio interno 2-2 contro il Manchester United. Successi per Juve e Inter rispettivamente contro Zenit e Sheriff .Milan che no n va oltre l’1 a 1 contro il Porto. Ai rossoneri serve un miracolo per accedere agli ottavi.

GIRONE A

Manchester City-Brugge 4-1 (15′ Foden, 17′ aut. Stones, 54′ Mahrez, 72′ Sterling, 91′ Gabriel Jesus)

Lipsia-Paris Saint Germain 2-2 (8′ Nkunku, 21′ 39′ Wijnaldum, 92′ rig. Szoboszlai)

Classifica: Manchester City 9, Paris Saint Germain 8, Brugge 4, Lipsia 1

GIRONE B

Milan-Porto 1-1 (6′ Luis Diaz, 61′ aut. Mbemba)

Liverpool-Atletico Madrid 2-0 (13′ 48′ Jota, 21′ Mane)

Classifica: Liverpool 12, Porto 5, Atletico Madrid 4, Milan 1

GIRONE C

Sporting Lisbona-Besiktas 4-0 (31′ rig. 38′ Pedro Goncalves, 41′ Paulinho, 56′ Sarabia)

Borussia Dortmund-Ajax 1-3 (36′ Reus, 72′ Tadic, 83′ Haller, 93′ Klaassen)

Classifica: Ajax 12, Borussia Dortmund 6, Sporting Lisbona 6, Besiktas 0

GIRONE D

Sheriff-Inter 1-3 (54′ Brozovic, 66′ Skriniar, 82′ Sanchez, 92′ Traore)

Real Madrid-Shakhtar Donetsk 2-1 (14′, 61′ Benzema, 39′ Fernando)

Classifica: Real Madrid 9, Inter 7, Sheriff 6, Shakhtar Donetsk 1

GIRONE E

Dinamo Kiev-Barcellona 0-1 (70′ Fati)

Bayern Monaco-Benfica 5-2 (26′, 61′, 84′ Lewandowski, 32′ Gnabry, 38′ Morato, 49′ Sane, 74′ Nunez)

Classifica: Bayern Monaco 12, Barcellona 6, Benfica 4, Dinamo Kiev 1

GIRONE F

Villarreal-Young Boys 2-0 (36′ Capoue, 89′ Danjuma)

Atalanta-Manchester Utd 2-2 (12′ Ilicic, 45+1′, 91′ Ronaldo, 56′ Zapata)

Classifica: Manchester United 7, Villarreal 7, Atalanta 5, Young Boys 3

GIRONE G

Wolfsburg-Salisburgo 2-1 (4′ Baku, 30′ Wober, 60′ Nmecha)

Siviglia-Lille 1-2 (15′ Ocampos, 43′ rig. David, 51′ Ikone)

Classifica: Salisburgo 7, Wolfsburg 5, Lille 5, Siviglia 3

GIRONE H

Malmoe-Chelsea 0-1 (56′ Ziyech)

Juventus-Zenit 4-2 (11′, 58′ rig. Dybala, 26′ aut. Bonucci, 73′ Chiesa, 82′ Morata, 92′ Azmoun)

Classifica: Juventus 12, Chelsea 9, Zenit 3, Malmoe 0