Champions League: Porto-Milan 1-1

Il Milan non va oltre il pareggio casalingo contro il Porto.

La squadra allenata da Pioli mette nella casella il primo punto in Champions League mentre il Porto sale a quota cinque in classifica.

Primo tempo tutto di marca lusitana con i ragazzi di Conceiçao già in vantaggio al 6′ con Luis Diaz. Prima dell’intervallo è Tatarusanu a tenere in partita il Milan che nella ripresa, al 61′ ha trovato il pareggio con un’autorete di Mbemba su tiro-cross di Kalulu. Annullato un gol a Ibrahimovic per fuorigioco di Hernandez.

IL TABELLINO

MILAN-PORTO 1-1

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu ; Calabria (1′ st Kalulu ), Tomori , Romagnoli , Hernandez ; Tonali (23′ st Kessie ), Bennacer ; Saelemaekers , Diaz (23′ st Krunic ), Leao (40′ st Maldini ); Giroud (31′ st Ibrahimovic ). A disp.: Mirante, Jungdal, Gabbia, Kjaer, Bakayoko. All.: Pioli

Porto (4-4-2): Diogo Costa ; Joao Mario , Pepe , Mbemba , Sanusi ; Otavio (41′ st Pepé ), Sergio Oliveira (24′ st Vitinha ), Grujic , Diaz (34′ st Bruno Costa); Evanilson (34′ st Conceiçao ), Taremi (41′ st Martinez ). A disp.: Marchesín, Fábio Cardoso, Corona, Manafá, Nanu, Fábio Vieira. All.: Sergio Conceiçao

Arbitro: Turpin (Francia)

Marcatori: 6′ Luis Diaz (P), 16′ st aut. Mbemba (P)

Ammoniti: Tomori (M); Grujic, Mbemba, Vitinha, Conceiçao (P)