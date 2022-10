Verona , Cioffi:”non parlo mai degli arbitri, ma quel fallo fischiato a Djuric……..

A Gabriele Cioffi non va giù la sconfitta interna contro l’Udinese. .

“Non parlo mai di arbitri ma perdere una partita come questa per un fallo fischiato a Djuric, come quello che è stato fischiato, dopo che l’arbitro aveva avuto un metro di giudizio diverso per tutta la gara è un po’… un po’ così, punto”. “C’era la volontà di portare a casa i tre punti – ha aggiunto -. Mi dispiace che sia stato usato un parametro diverso nella gestione dei falli nel finale rispetto al resto della gara. La voglia di girare il timone c’è. Ma non riesco a togliermi dalla testa quel fallo”.