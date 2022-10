Stasera alle 21 scenderanno in campo a San Siro Inter e Barcellona per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

Inzaghi senza Brozovic e Lukaku , l’attacco nerazzurro sarà composto da tandem Correa – Dzeko.

Tra i pali ritorno do Onana al posto di handanovic. A centrocampo possibile chances per Mkhitaryan, con Barella e Calhanoglu. Probabile l’impiego di Damian al posto di Dumfries, lungo la fascia sinistra conferma per Dimarco. Ballottaggio al centro della difesa tra Acerbi e De Vrij.

Xavi punta al 4-3-3, senza gli infortunati Koundé, Araujo e Bellerin , difesa da inventare.

Tra i pali ci sarà Ter Stegen. Davanti, da destra a sinistra, Sergio Roberto, Piqué, Christensen e Marcos Alonso. A centrocampo Busquets insieme a Pedri e Gavi. Lewandowski guiderà l’attacco con Raphina e Dembelé ai lati.

INTER- BARCELLONA . Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Christensen, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphina, Lewandowski, Dembelé.