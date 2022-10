Hellas Verona-Udinese 1-2

L’ottava giornata di Serie A si chiude con la vittoria dell’Udinese per 2-1 in casa del Verona.I friulani centrano il sesto successo consecutivo e si portano a-1 da Napoli e Atalanta, Hellas terzultimo a quota 5.

Al Bentegodi, l’Hellas passa in vantaggio al 23′ con un preciso sinistro al volo di Doig, ma nella ripresa, l’Udinese si scatena grazie anche ai cambi di Sottil; al 58′, Beto entra e pareggia, l’assist di Deolofeu preciso nulla da fare per Montipò. Al 93’: calcio di punzione pennellato di Samardic per la testa di che fa centro.

IL TABELLINO

VERONA-UDINESE 1-2

Verona (3-4-2-1): Montipò ; Hien , Günter, Ceccherini ; Lazovic (28′ st Hrustic ), Tameze , Veloso , Doig 7(38′ st Djuric ); Verdi (28′ st Depaoli ), Piccoli (17′ st Kallon ); Henry (38′ st Lasagna ). A disp.: Chiesa, Berardi, Perilli, Hongla, Terracciano, Cabal, Cortinovis, Sulemana. All.: Cioffi 5

Udinese (3-5-2): Silvestri ; Becao , Bijol , Perez (13′ st Ebosse ); Pereyra , Lovric (22′ st Arslan 6), Walace, Makengo (13′ st Samardzic ), Udogie ; Deulofeu (36′ st Nestorovski ), Success (13′ st Beto ). A disp.: Padelli, Piana, Ebosele, Jajalo, Nuytinck, Ehizibue. All.: Sottil

Arbitro: Minelli

Marcatori: 23′ Doig (V), 25′ st Beto (U), 48′ st Bijol (U)

Ammoniti: Veloso (V), Perez (U), Becao (U), Henry (V), Depaoli (V), Pereyra (U)