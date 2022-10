Ajax – Napoli, terzo turno fase a gironi Champions League.

Stasera gli azzurri impegnati all’Arena Crujff potebbe regalre una fetta di qualificazione agli ottavi .

Dopo i successi con Liverpool e Rangers la capolista della Serie A, ancora imbattuta in stagione, affronta i lancieri secondi in Eredivisie, a quota 3 nel girone di Champions e reduci da tre gare senza successo.

Spalletti ancora ‘orfano’ di Osimhen e con Politano a non in buone condizioni, potrà contare sul centrocampo con ‘gli intoccabili: Lobotka, Zielinski e Anguissa. In attacco spazio a Simeone al posto di Raspadori , completeranno il tridenze Lozano e Kvaratskhelia.

Pochi dubbi nell’Ajax in cui il pericolo numero uno sarà il bomber Kudus affiancato nel tridente da Bergwijn e Tadic, fonte inesauribile di assist. A cetrocampo più Berghuis di Klaasen, mentre in difesa davanti al portiere rivelazione nonostante l’eta Pasveer la linea sarà composta da Rensh, Timber, Bassey e Blind.

Ajax-Napoli: le probabili formazioni

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.