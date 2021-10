Serie A: Atalanta-Milan 2-3

Nel posticipo della 7a giornata di Serie A, il Milan batte 3-2 l’Atalanta e rimane al secondo posto dietro al Napoli.

Partenza veloce dei rossoneri, che passano dopo 28 secondi grazie a un’incursione centrale di Calabria. La Dea prova a scuotersi, ma Maignan dice no a Zapata e a Zappacosta. Al 42′ Freuler si fa rubare palla da Tonali che batte Musso. Nella ripresa il tris di Leao (78′). Zapata accorcia su rigore all’86’, poi Pasalic al 94′.

IL TABELLINO

ATALANTA-MILAN 2-3

Atalanta (3-4-2-1): Musso Djimsiti, Demiral (1′ st Koopmeiners ), Palomino ; Zappacosta , De Roon , Freuler (42′ st Pasalic ), Maehle (11′ st Muriel ); Pessina (24′ Pezzella ), Malinovskyi (11′ st Ilicic ); Zapata . A disp.: Rossi, Sportiello, Scalvini, Miranchuk, Lovato, Piccoli. All.: Gasperini

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Calabria , Kjaer , Tomori , Theo Hernandez (35′ st Ballo-Touré ); Kessie , Tonali (35′ st Bennacer ); Saelemaekers , Brahim Diaz (29′ st Messias ), Leao (45′ st Pellegri ); Rebic . A disp.: Tatarusanu, Jungdal, Castillejo, Romagnoli, Conti, Kalulu, Maldini, Gabbia. All.: Pioli

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 1′ Calabria (M), 42′ Tonali (M), 33′ st Leao (M), 41′ st rig. Zapata (A), 49′ st Pasalic (A).

Ammoniti: De Roon (A), Brahim Diaz (M), Tomori (M), Messias (M), Leao (M)

Espulsi: –

Note: Ammonito Pioli (M) per proteste dopo il gol di Pasalic