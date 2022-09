Vuelta: Arensman conquista la vittoria di tappa sulla Sierra Nevad. Evenpoel difende la Roja

Foto ©Unipublic/ SprintCycling Agency

Monachil, domenica 4 settembre 2022 – L’arrivo in vetta più alto della Vuelta 22 ha ospitato una brutale resa dei conti con una battaglia a tutto campo sulle pendici della Sierra Nevada.

Il giovane olandese Thymen Arensman (Team DSM) ha domato la salita di 22,3 km dopo aver trascorso l’intera tappa in attacco. È stato l’unico corridore della fuga che ha saputo resistere a Enric Mas (Team Movistar), 2°, e Miguel Angel Lopez (Team Astana-Qazaqstan), 3°. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) era sotto pressione all’inizio della salita. È riuscito a mantenere La Roja con Mas, Lopez e Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che hanno ridotto il distacco in classifica generale. . In vista dell’ultima settimana, lo sloveno 3 volte vincitore de La Vuelta scende di 1’34” e Mas segue con un distacco di 2’01”.

Così all’arrivo

1. Thymen Arensman (Team DSM) in 4h17’17”

2. Enric Mas (Team Movistar) a 01’23”

3. Miguel Ángel López (Astana-QazaqstanTeam) a 01’25”

Classifica generale

1. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) in 56h40’49”

2. Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 1’34”

3. Enric Mas (Team Movistar) a 2’01”

Classifica maglie

Maglia Roja

Remco Evenepoel

(Quick-Step Alpha Vinyl Team)

Maglia Verde

Mad Pedersen

(Trek-Segafredo)

Magia Pois

Jay Vine

(Alpecin-Deceuninck)

Maglia Bianca

Remco Evenepoel

(Quick-Step Alpha Vinyl Team)