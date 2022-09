Matteo Berrettini si qualifica per i quarti di finale degli US Open.

Il romano si impone in cinque set su Alejandro Davidovich Fokina, steso con il punteggio di 3-6, 7-6(2), 6-3, 4-6, 6-2 in 3 ore e 45 minuti di gioco al termine di un match in cui il numero 14 al mondo soffre, in alcuni momenti della partita, lo spagnolo. Adesso, l’italiano se la vedrà contro Casper Ruud, che batte 6-1, 6-2, 6(4)-7, 6-2 Corentin Moutet.