Serie A: Cremonese – Sassuolo 0-0

La Cremonese pareggia 0-0 con il Sassuolo e conquista il primo punto in campionato.

Locali vicini al vantaggio con Ghiglione e Zanimacchia , risponde il Sassuolo con le occasioni di Kyriakopoulos e Maxime Lopez. Nella ripresa meglio i ragazzi di Dionisi, con Radu c si oppone a Pinamonti e la forte botta di Laurentiè. Duie gol annullati prima a Dessers e poi a Pinamonti, entrambi per fuorigioco.

IL TABELLINO

CREMONESE-SASSUOLO 0-0

Cremonese (3-4-1-2): Radu ; Aiwu, Chiriches , Lochoshvili ; Ghiglione , Escalante , Pickel (38′ st Ciofani sv), Valeri (16′ st Quagliata ); Zanimacchia (16′ st Castagnetti ); Dessers (31′ st Tsadjout 5), Okereke (31′ st Buonaiuto 5). A disp.: Saro, Ciezkowski, Vasquez, Baez, Ascacibar, Bianchetti, Sernicola, Felix, Acella,, Milanese. All.: Alvini

Sassuolo (4-3-3): Consigli ; Toljan , Erlic , Ferrari , Rogerio ; Frattesi (30′ st Harroui ), Lopez , Thorstvedt (10′ st Henrique ); Laurentiè (37′ st Alvarez ), Pinamonti , Kyriakopoulos (30′ st Ayhan ). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Obiang, Antiste, D’Andrea, Tressoldi. All.: Dionisi

Arbitro: Pairetto



Ammoniti: Thorstvedt (S), Tsadjout (C)