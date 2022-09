Moto2 – Gp Misano: Lopez, centra la prima vittoria in carriera  

Vietti cade sul podio anche Aron Canet e Augusto Fernandez

Primo successo in carriera per Alonso Lopez. Il pilota della Speed Up ha dominato il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, teatro della quattordicesima tappa del Motomondiale 2022 classe Moto2.

Una volta preso il comando il pilota del Team di Luca Boscoscuro non l’ha più lasciato andando a tagliare il traguardo con margine su Aron Canet (Pons) e Augusto Fernandez (Red Bull Ajo).

Sdfortunato Celestino Vietti, partito in pole cade che lo allontana dalla vetta della classifica iridata, lontana ora 42 punti.

La classifica iridata vede Fernandez al comando con 198 punti, 4 in più di Ai Agura, 41 su Canet e 42 su Vietti. Arbolino è quinto a 81 punti dalla vetta.