F1:Verstappen ha vinto il Gran Premio d’Olanda

Davantiaalla marea di tifosi orange , il campione del mondo ha vinto il Gp d’Olanda a Zandvoort.

Scattato dalla pole position contenendo le due Ferrari, aiutato nel gioco della safety car quando mancavano una decina di giri al termine è riuscito a operare il sorpasso al sette bolte campione del mondo Lewis Hamilton. Verstappen festeggia in casa la quarta vittoria consecutiva , raggiungendo quota 30 Gp vinti.

In casa ferrari Leclerc si è pèiazzato terzo dietro geroge Russl , quarto Leewis Hamilton.

Ancora un errore al muretto box delle Rosse , quando al 15° Carlos Sanz in terza posizione davanti a Lewis Hamilton richiamato ai box per il cambio gomme , mancava però la posteiore sinistra, Sainz ha concluso all’ottavo posto, punito con cinque secondi di penalità per unsafe release. A precederlo Sergio Perez con la Red Bull, Fernando Alonso con la Alpine e Lando Norris con la McLaren.

Si tornerà in pista il prossimo fine settimana per il GP d’Italia a Monza.

ORDINE D’ARRIVO GP OLANDA F1 2022

1. Max Verstappen (Red Bull), giro veloce

2. George Russell (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Sergio Perez (Ferrari)

6. Fernando Alonso (Alpine)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Carlos Sainz (Ferrari), penalizzato di 5 secondi

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

11. Pierre Gasly (AlphaTauri)

12. Alexander Albon (Williams)

13. Sebastian Vettel (Aston Martin)

14. Mick Schumacher (Haas)

15. Kevin Magnussen (Haas)

16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

17. Daniel Ricciardo (McLaren)

18. Nicholas Latifi (Williams)

Rit. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Rit. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

RISULTATO GP OLANDA F1 2022: CLASSIFICA GARA

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 4

2 George RUSSELL Mercedes+4.071 3

3 Charles LECLERC Ferrari+10.929 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes+13.016 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+18.168 4

6 Fernando ALONSO Alpine+18.754 3

7 Lando NORRIS McLaren+19.306 3

8 Carlos SAINZ Ferrari+20.916 3

9 Esteban OCON Alpine+21.117 3

10 Lance STROLL Aston Martin+22.459 4

11 Pierre GASLY AlphaTauri+27.009 4

12 Alexander ALBON Williams+30.390 4

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+32.995 4

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+36.007 4

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+36.869 4

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+37.320 4

17 Daniel RICCIARDO McLaren+37.764 5

18 Nicholas LATIFI Williams1 L 4

19 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo1 L 2

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri– 3

A CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen 310 Sergio Perez 201 Charles Leclerc 201 George Russell 188 Carlos Sainz 175 Lewis Hamilton 158 Lando Norris 82 Esteban Ocon 66 Fernando Alonso 59 Valtteri Bottas 46 Kevin Magnussen 22 Sebastian Vettel 20 Daniel Ricciardo 19 Pierre Gasly 18 Mick Schumacher 12 Yuki Tsunoda 11 Guanyu Zhou 5 Lance Stroll 5 Alexander Albon 4 Nicholas Latifi 0

LA CLASSIFICA COSTRUTTORIATA

Red Bull 511 Ferrari 376 Mercedes 346 Alpine 125 McLaren 102 Alfa Romeo 51 Haas 34 AlphaTauri 29 Aston Martin 25 Williams 4