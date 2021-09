Italia: Mancini pronto a cambiare con Zaniolo e Pellegrini

La Nazionale è tornata ad allenarsi a Coverciano per iniziare a preparare la sfida di domenica, contro la Svizzera. Dopo il pareggio contro la Bulgaria, in arrivo novità nella formazione azzutrra.

Secondo qunto dichiarato dal ct Robero mncini spazio a Zaniolo e Pellegrini nella formazione che affonterà la Svizzera

Altri possibili cambi potrebbero riguardare capitan Chiellini al posto di Acerbi e Di Lorenzo per un Florenzi apparso in difficoltà. Anche Manuel Locatelli, match winner contro la Svizzera a Euro 2020, si candida per giocare a Basilea. Dal canto suo la Svizzera sarà priva di tre titolari del calibro del capitano Xhaka (fermato dal Covid), di Embolo e di Shakiri. Per il neo ct Yakin non sarà facile raccogliere l’eredità di Petkovic ma certamente la sfida contro gli Azzurri sotto l’aspetto delle motivazioni rappresenta già una grande occasione.