Fabio Fognini è il terzo giocatore italiano nein quarti di finale degli Internazionali di tennis San Marino Open, dopo Alexander Weis e Andrea Pellegrino.

Nel match che ha chiuso il programma del 2° turnio, ancora una volta con il Centrale gremito di pubblico, il 36enne di Arma di Taggia, per la prima volta in carriera in gara sul Titano con una wild card, ha superato per 6-3 7-5 Edoardo Lavagno. Nel secondo set il 25enne mancino di Torino (n.232 Atp) è stato avanti di un break (4-1) prima di subire il ritorno del davisman azzurro, che è andato a servire sul 5-4, perdendo però la battuta, ma poi ha piazzato il guizzo vincente. Nei quarti Fognini venerdì alle 19.15 affronterà il Next Gen spagnolo Daniel Rincon. credit foto: Chapman/San Marino Open

INTERNAZIONALI DI TENNIS SAN MARINO OPEN – SAN MARINO, SAN MARINO

€145,000

31 JULY – 6 AUGUST 2023

RESULTS – AUGUST 03, 2023

Men’s

Singles –

Second Round

[4] [WC] F. Fognini (ITA) d E. Lavagno (ITA) 63 75

D. Rincon (ESP) d [6] K. Coppejans (BEL) 63 62

A. Pellegrino (ITA) d [Q] E. Dalla Valle (ITA) 64 16 61

[Q] A. Weis (ITA) d [Q] V. Vacherot (MON) 64 36 76(3)

Men’s

Doubles –

Quarterfinals

[2] I. Liutarevich / V. Manafov (UKR) d [WC] M. De Rossi (SMR) / M. Mazza (ITA) 64 75

[3] T. Arribage (FRA) / L. Sanchez (FRA) d K. Coppejans (BEL) / C. Tseng (TPE) 76(3) 36 10-4

M. Polmans (AUS) / M. Romios (AUS) d [4] I. Cervantes (ESP) / S. Martos Gornes (ESP) 36 63 10-7

R. Burruchaga (ARG) / N. Fatic (BIH) d [PR] V. Durasovic (NOR) / M. Vervoort (NED) 62 60

ORDER OF PLAY – FRIDAY, AUGUST 04, 2023

CENTER COURT start 4:00 pm

[3] D. Goffin (BEL) vs N. Fatic (BIH)



Not Before 7:15 pm

D. Rincon (ESP) vs [4] [WC] F. Fognini (ITA)

F. Delbonis (ARG) vs [2] J. Munar (ESP)

COURT 3 start 4:00 pm

M. Polmans (AUS) / M. Romios (AUS) vs [2] I. Liutarevich / V. Manafov (UKR)

A. Pellegrino (ITA) vs [Q] A. Weis (ITA)

after suitable rest – R. Burruchaga (ARG) / N. Fatic (BIH) vs [3] T. Arribage (FRA) / L. Sanchez (FRA)