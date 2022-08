Il Napoli batte il Girona  3-1 nella gara amichevole giocata a Castel di Sangro

Dopo due pareggi consecutivi, per i ragazzi di Spalletti arriva la vittoria

Così gli azzurri sono andati in vantaggio nel primo tempo con l’autogol dell’ex David Lopez al 27′, ma nella ripresa gli spagnoli pareggiano con Castellanos (56′). Sono Petagna al 77′ con un diagonale sinistro e il calcio di rigore guadagnato e trasformato da Kvaratskhelia all’80’ a far sorridere la formazione di Spalletti. Unica nota stonata , l’infortunio a metà primo tempo per un risentimento al polpaccio.

Il Napoli giocherà ancora a Castel di Sangro sabato contro un’altra spagnola, l’Espanyol, l’ultima amichevole prima del debutto in Serie A a Verona.