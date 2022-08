Calcio, Udicon: bene accordo Dazn-Tim se miglioramento servizio

“Sembrerebbe in dirittura d’arrivo l’accordo tra Dazn e Tim per superare l’esclusività della Serie A e permettere ad altre piattaforme di trasmettere il prossimo campionato di calcio. Siamo sempre stati favorevoli a questa soluzione ma ci riterremo soddisfatti solo quando questo accordo si tradurrà in un servizio più efficiente e magari anche meno costoso per il consumatore.

A dieci giorni esatti dall’inizio del campionato di calcio ci auguriamo che la trattativa e la decisione sia resa presto nota per garantire ai consumatori il diritto di poter decidere in piena libertà quale abbonamento sottoscrivere, anche se questa volta dovranno decidere di farlo sotto l’ombrellone”, così in una nota il Presidente Udicon nazionale Denis Nesci.