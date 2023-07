Tour de France , bis di Philipsen

Photo- A.S.O. / Charly López

Nogaro, martedì 4 luglio – Dalla partenza a Dax, città natale del leggendario velocista André Darrigade, vincitore di 22 tappe del Tour de France, fino all’arrivo sul circuito Paul-Armagnac di Nogaro, tutto faceva pensare a un velocista che avrebbe il bottino nella tappa 4, inserita tra tre estenuanti tappe nei Paesi Baschi e la prima incursione della gara nei Pirenei. I super velocisti non hanno sprecato questa occasione d’oro. Sfrecciando lungo le strade pianeggianti dei dipartimenti delle Landes e del Gers, le squadre dei velocisti hanno tenuto a freno una tappa in cui la fuga ha preso il suo dolce momento per formarsi. Il duo normanno di Benoît Cosnefroy e Anthony Delaplace è decollato a 86 chilometri dall’arrivo e ha aggiunto un po’ di entusiasmo alla gara prima di essere travolto a circa mezz’ora dal traguardo. Il campione europeo, Fabio Jakobsen, è stato tra coloro che sono scesi sull’asfalto nel finale segnato dalla caduta, lasciando Jasper Philipsen alla sua quarta vittoria di gruppo in volata al Tour de France al trotto, un giorno dopo aver alzato le braccia in segno di trionfo a Bayonne e un anno dopo aver vinto a Carcassonne e sugli Champs-Élysées. È stato un doppio colpo per il corridore belga, che ha consolidato il suo status di re degli sprint e ha strappato la maglia verde a Victor Lafay, mentre Adam Yates è rimasto in giallo.

L’ORDINE D’ARRIVO DELLA 4^ TAPPA

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) 4h25’28” Caleb Ewan (Lotto-Dstny) st Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) st Bryan Coquard (Cofidis) st Mark Cavendish (Astana) st

LA CLASSIFICA GENERALE

Adam Yates (UAE Team Emirates) 18h18’01” Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +6” Simon Yates (Jayco AluLa) +6” Victor Lafay (Cofidis) +12” Wout Van Aert (Jumbo Visma) +16”

MAGLIA VERDE (CLASSIFICA A PUNTI)

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) 150 pt Victor Lafay (Cofidis) 80 pt Caleb Ewan (Lotto Dstny) 73 pt Bryan Coquard (Cofidis) 64 pt Mark Cavendish (Astana) 62 pt

MAGLIA A POIS (CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE)

Neilson Powless (EF Education-EasyPost) 18 pt Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 7 pt Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) 4 pt Pascal Eenkhorn (Lotto-Dstny) 3 pt Georg Zimmerman (Intermarché-Circus-Wanty) 3 pt

MAGLIA BIANCA (CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE)

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 18h18’11” Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +16”

Mattias Skjelmose Jensen (LIDL-Trek) +16” Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) +37” Matthew Dinham (Team DSM-Firmenich) +3’02”

5^ TAPPA (mercoledì 5 luglio)

Pau-Laruns (162,7 km)