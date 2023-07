Terzo podto nella Lambirghini Cup conquistato dal duo BIGLIERI-MATIĆ del team di Bonaldi Motorpsort

A Spa, nonostante il cattivo tempo, il team supera le aspettative

Bergamo, 04 luglio 2023 – Marco Bielli, team manager di Bonaldi Motorsport aveva comunicato che a Spa-Francorchamps la squadra avrebbe cercato di eguagliare o migliorare i risultati ottenuti al Paul Ricard e il duo Biglieri-Matić è riuscito a superare le aspettative.

La Gara 1 ha visto la vettura numero 33, guidata da Eaton-Arrow aggiudicarsi il quinto posto in categoria PRO.

La Gara 2 ha visto la vettura numero 32, guidata da Biglieri-Matić imporsi in LC, aggiudicandosi il terzo gradino del podio. Dopo solo 4 giri, tutti percorsi dietro alla safety car a causa del forte temporale imperversato sulle Ardenne, è stata esposta la bandiera rossa. La gara si è quindi conclusa in regime di neutralizzazione, ovvero con tutte le 48 Huracán Super Trofeo EVO2, in fila indiana dietro la safety car. La classifica è stata ufficializzata con punti dimezzati, secondo l’ordine delle vetture dietro la safety che, a parte per un paio di auto, non era cambiato rispetto alla griglia di partenza.

Il prossimo appuntamento in programma del Lamborghini Super Trofeo Europa sarà nel fine settimana del 28-30 luglio, dopo la pausa prevista di tre settimane, sul tracciato tedesco di Nürburgring.

Claudio Rota