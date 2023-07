Medaglie per l’Alfa Maserà ai campionati nazionali FGI Silver di ginnastica ritmica

Dal 23 giugno al 2 luglio si è disputata a Rimini la “Ginnastica in Festa 2023 – Summer Edition”, manifestazione organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia che ha ospitato nei padiglioni della fiera della cittadina romagnola le finali nazionali del settore Silver della sezioni ritmica, artistica, aerobica e parkour. Foto Alfa Masererà squadra LB1.

Migliaia le atlete e gli spettatori provenienti da tutta Italia: nella sola sezione ritmica hanno partecipato ad ogni gara centinaia di ginnaste e dunque le competizioni, spesso di altissimo livello, si sono sempre giocate sui decimi di punto.

Ma l’Alfa Maserà torna da Rimini con 7 medaglie (6 argenti, 1 bronzo) e ben 10 finali disputate: grande la soddisfazione delle allenatrici Francesca Sette, Giada Bianzale, Ilaria Vettore, Sara Roman e Valeria Ruzzon che hanno preparato e accompagnato in gara le 13 agoniste Silver della società maseratense.

La prima medaglia ad arrivare è quella di Anna Sergiano che vince il di bronzo nella finale di specialità alle clavette della categoria LD J2. Linda Ruvoletto invece disputa la finale al nastro LD A3 e si piazza al secondo posto mettendo al collo un bellissimo argento. Nella stessa categoria, la coetanea Melissa Zaggia, dopo il quarto posto nella specialità fune per solo un decimo di punto, non si lascia sfuggire il podio alle clavette e vince la medaglia d’argento. Anche Sandra Brunello si qualifica per la finale al cerchio LC A3 su oltre 80 ginnaste e ottiene in finale il secondo posto.

Ma è la “veterana” Marta Zorzi, classe 2004, a vincere ben due medaglie: per lei secondo posto sia nella finale alla fune che al cerchio nella categoria LC S3.

Infine, è la squadra composta da Anna Baratto, Emma Bizzaro, Sandra Brunello e Ambra Murana a regalare all’Alfa un’altra bellissima medaglia: il loro esercizio di squadra ai cerchi sulla musica di “Ballo ballo” di Raffaella Carrà merita il secondo posto Insieme LB1.

Sicuramente di alto livello anche le prestazioni delle ginnaste che hanno centrato le finali riservate alle migliori dieci per specialità. In particolare Martina Coruzzi, all’esordio nel programma LE junior 2, centra ben due finali per attrezzo e chiude quarta alla palla, per un decimo di punto, dopo aver concluso la fase di qualifica in seconda posizione. Buona la gara individuale anche di Emma Bizzaro che conquista il nono posto nella finale alla fune LB1 A3.

Menzione speciale anche per Valentina Rossetto, Alice Pegoraro, Evelin Cerna e Laura Rebeja che hanno ben figurato nelle rispettive categorie.

“I nostri numeri parlano da soli: sei argenti, un bronzo, due quarti posti, 10 finali disputate – il commento il Presidente della Asd Alfa Maserà, Simone Piva – ma quello che ci rende ancora più orgogliosi di queste 13 ginnaste è che hanno tutte gareggiato in categorie nelle quali si sono realmente confrontate con atlete del loro livello e dove hanno ben figurato, mostrando il lavoro e i progressi del percorso compiuto. Non mi resta che ringraziare di cuore lo staff, le atlete e i genitori che hanno condiviso con noi le emozioni di un intero anno sportivo e, certamente, anche di questi giorni”.